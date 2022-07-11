Полковник в отставке заявил о попытке Запада разорвать Россию изнутри

Полковник в отставке Баранец заявил, что НАТО пытается разорвать Россию изнутри

НАТО находится в состоянии войны с Россией и пытается вернуть контроль над ней. Такое мнение выразил полковник в отставке, военный эксперт Виктор Баранец в беседе с URA.RU.

Он отметил, что Запад пытается поставить Россию «на колени перед США, как это было в "золотые” 90-е годы», и разорвать страну изнутри. «Им важно подорвать нас идеологически, заставить людей ненавидеть Путина, заставить людей задавать власти вопросы», — заявил Баранец.

Военный эксперт также предупредил россиян, что страну ждут трудные времена. В то же время он подчеркнул, что «стратегическая инициатива принадлежит России».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы предупредил Запад, говорящий о победе на Украине, что российские военные имеют значительный потенциал, который еще не был реализован в ходе специальной операции.