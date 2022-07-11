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Российские поставщики питания в самолеты попросили о помощи

«Ведомости»: поставщики питания в самолеты обратились в Росавиацию с просьбой о помощи

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Производители бортового питания обратились в Росавиацию с просьбой о помощи в кризисный период. Они утверждают, что без поддержки государства компании прекратят существование из-за колоссальных убытков. Об этом говорится в письме в ведомство от имени ассоциации «Аэропорт», на которое ссылаются «Ведомости».

В документе указано, что принятые ранее меры поддержки авиационной отрасли не коснулись многих участников рынка, например региональных аэропортов, которые не меньше остальных участников отрасли пострадали от сокращения трафика. Но для поставщиков питания в самолеты ситуация стала просто критической.

До обращения Росавиацию компании попробовали решить вопрос через Ассоциацию производителей сервисных услуг для пассажиров. Глава организации Александр Авдеев рассказал, что обратившиеся предприятия работают большей частью в региональных аэропортах, там сосредоточены около 80 процентов поставщиков.

В последние месяцы они столкнулись с резким сокращением числа заказов. Повлияло отсутствие международных перевозок, закрытие южных аэропортов, а также урезание расходов авиаперевозчиков на бортовое питание. Лидеры рынка говорят о падении производства более чем в три раза, при этом задолженность перед поставщиками продуктов растет.

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Выручка «Волгоград-сервисавиа» с февраля упала с 4-5 миллионов рублей в месяц до 300 тысяч рублей. В результате зарплату сотрудникам пришлось снизить на 70 процентов. Служба питания Томского аэропорта сократила поставки в 19 раз.

Росавиация оперативно ответила на обращение компаний, но в качестве способов решения проблем предложила им обратиться к уже запущенным мерам господдержки. Речь идет о льготном кредитовании для системообразующих организаций и программе поддержки малого и среднего бизнеса.

Директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев предположил, что помощи производители бортпитания не получат и их положение будет ухудшаться. Исправить ситуацию могло бы только восстановление объемов авиаперевозок или снижение числа перевозчиков через слияние и поглощение.

Ранее эксперты рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) назвали авиаперевозки одной из самых пострадавших российских отраслей.

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Платон Щукин
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