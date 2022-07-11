Описан смертельный вред соли

The Guardian: добавление соли в пищу увеличивает риск смерти на 28 процентов

Американские ученые описали вред соли в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает издание The Guardian.

Исследованием занимались специалисты Университета Тьюлейн (США). В ходе научной работы выяснилось, что частое добавление соли в пищу сокращает ожидаемую продолжительность жизни более чем на два года для мужчин и на полтора года для женщин. Ученые рекомендовали ограничить потребление соли.

В рамках научного исследования медики опирались на 50 тысяч пациентов, их данные были взяты из UK Biobank. За участниками исследования наблюдали в течение девяти лет. С помощью анкеты специалисты выясняли, добавляют ли пациенты соль в пищу и как часто это делают. Оказалось, что у любителей соли и соленой пищи риск преждевременной смерти был на 28 процентов выше. Ученые учитывали и другие факторы — пол, этническую принадлежность, индекс массы тела, хронические заболевания.

Прокомментировавшая результаты работы старший научный сотрудник Гетеборгского университета (Швеция) Анника Розенгрен отметила, что соль нельзя полностью исключать из рациона. Однако достаточно сложно точно определить «золотую середину» потребления этого продукта для каждого человека.

В конце апреля японские ученые представили умные палочки для еды, которые имитируют вкус соли с помощью тока. Устройство, которое должно выйти на рынок в 2023 году, может помочь сократить количество принимаемой соли в пищу.