Россиянкам перечислили вышедшие из моды модели летней обуви

The Symbol: босоножки с декоративными узлами и сеткой стали антитрендом лета 2022 года

Модные редакторы журнала The Symbol перечислили россиянкам вышедшие из моды модели летней обуви. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

В первую очередь в рейтинг антитрендов лета 2022 года, по мнению журналистов, входят босоножки с декоративными узлами, а также обувь с сеткой и перфорацией. Кроме того, в список попали туфли из прозрачного пластика. Эксперты отметили, что последняя обувь утратила актуальность по причине дискомфорта во время носки. Также отмечается, что данный вид материала плохо гнется и сильно натирает ноги.

Также специалисты выделили обувь с квадратным мысом. Они пояснили, что упомянутая вещь гардероба была популярной совсем недавно, однако в настоящее время вышла из моды. В связи с этим редакторы порекомендовали обратить внимание на туфли с круглым или классическим острым мысом.

В завершение авторы материала посоветовали отказаться от балеток-слингбэков. Эксперты объяснили, что данный вид обуви удешевляет образ и делает его старомодным. При этом они заверили, что лучше всего носить балетки с закрытым задником, а слингбэки — на каблуке.

Ранее в июле российский травматолог-ортопед Юрий Коромыслов назвал самую опасную летнюю обувь. По словам врача, в жаркое время года больше всего ногам вредят шлепанцы, балетки, сандалии и туфли на высоком каблуке. Медик считает, что стопа в них не фиксируется, что часто приводит к различным травмам, а плоская жесткая подошва влияет на быструю утомляемость ног. По той же причине эксперт посоветовал отказаться от балеток и сандалий на плоской подошве.