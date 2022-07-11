Власти оценят доходы 10 процентов самых обеспеченных и необеспеченных россиян

РБК: Росстат оценит доходы 10 процентов самых обеспеченных и необеспеченных россиян

Власти поручили Минэкономразвития и Росстату публиковать дополнительные статистические показатели оперативного характера, в том числе о самых обеспеченных россиянах, пишет РБК со ссылкой на протокол заседания рабочей группы.

Так, они начнут давать оперативную оценку доходов граждан по 10 группам населения (от 10 процентов населения с наименьшими доходами до 10 процентов с наибольшими доходами). Показатель станет учитывать изменения в объемах соцвыплат и доходов от трудовой деятельности, начиная с итогов за второй квартал 2022 года.

«Переход к десятипроцентной разбивке позволит глубже и конкретнее видеть ситуацию с доходами прежде всего малообеспеченных групп населения и принимать адресные, максимально сфокусированные решения. Кроме того, это позволит лучше прогнозировать ситуацию с доходами и расходами населения», — заявили в Росстате. До этого данные о доходах публиковались в разрезе 20-процентных групп.

Снижение реальных располагаемых доходов населения составит 12 процентов на фоне санкций, безработица в России увеличится до 6,2 процента в 2022 году. Такая оценка содержится в докладе Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.