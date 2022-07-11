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Петербуржцев предупредили о приближении опасного циклона

Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о надвигающемся мощном циклоне «Зельда»

Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ

На Санкт-Петербург надвигается мощный циклон «Зельда». Об приближении опасной погоды местных жителей предупредил синоптик Александр Колесов 11 июля в своем Telegram-канале.

«Сейчас в Санкт-Петербурге тихо и хорошо, но это затишье перед "бурей". Уже сейчас к городу медленно подходит теплый атмосферный фронт от циклона "Зельда", который формируется на юге и смещается на территорию Беларуси», — написал он.

По словам специалиста, ночью прохождение теплого фронта через Санкт-Петербург и Ленинградскую область будет сопровождаться ливнями, грозами местами с градом и усилением ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем 12 июля температура воздуха повысится до плюс 26-31 градуса, а во второй половине дня пойдет на убыль. При грозах шквалы ветра могут достигать 23-28 метров в секунду, отметил Колесов.

«Так что завтрашний день надо пережить и, главное, следить за предупреждениями Гидрометцентра и МЧС», — подытожил он.

10 июля мощный ураган, ливень с грозой и градом обрушились на Москву. Из-за непогоды два человека погибли, еще 18 — пострадали.

Ударная волна
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Евгения Куликова
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