Стали известны имена погибших из-за урагана в Москве

«112»: в результате урагана в Москве погибли двое мужчин 26 и 62 лет

Стали известны имена двух погибших в результате урагана в Москве. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщает Telegram-канал «112».

Из-за падения дерева на Украинском бульваре скончался 26-летний житель Хабаровского края Валентин Валл. Мужчина умер на месте из-за перелома грудной клетки. 62-летнего Никиту Куртенко непогода застала на Ивантеевской улице. На него тоже упало дерево.

Мощный ураган, ливень с грозой и градом обрушились на столичный регион в воскресенье, 10 июля. Вечером того же дня сообщалось об одном погибшем. Позднее стало известно, что число жертв увеличилось до двух, а пострадавших — до 18.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что обильные осадки в России связаны с процессами перемещения воздушных масс.