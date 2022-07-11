Повар-тиктокер перечислил эффективные способы экономить продукты

Шеф-повар Мартин Оделл посоветовал экономить продукты, пересыпая и комбинируя их

Около 41 процента продуктов приходится выбрасывать из-за того, что их не съели вовремя, заявил британский повар-тиктокер Мартин Оделл. В беседе с Metro шеф-повар перечислил эффективные способы экономить продукты, пересыпая и комбинируя их.

Он посоветовал относиться к каждому продукту так, будто он очень дорогой, и не готовить слишком много, а лишнее использовать в качестве ингредиентов для новых блюд. Например, из остатков овощей можно приготовить салат. Помимо этого, Оделл предложил объединить остатки орехов, макарон и муки, чтобы не покупать лишнее и точно знать, сколько запасов осталось.

Если срок годности сразу двух видов продуктов подходит к концу, продолжил Оделл, стоит придумать, как комбинировать их. Возможно, воображение подскажет новые блюда.

Не лишним будет и планировать меню, добавил шеф-повар. «Если у вас такая же хаотичная и непредсказуемая жизнь, как у меня, планируйте рацион на те дни, когда точно будете дома, не забивая холодильник», — посоветовал он.

Ответственно стоит подойти и к процессу закупки: не отправляться в магазин на голодный желудок и придерживаться списка покупок, не дублируя уже имеющиеся дома продукты.

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