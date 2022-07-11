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Повар-тиктокер перечислил эффективные способы экономить продукты

Шеф-повар Мартин Оделл посоветовал экономить продукты, пересыпая и комбинируя их

Фото: Rajesh Kavasseri / Unsplash

Около 41 процента продуктов приходится выбрасывать из-за того, что их не съели вовремя, заявил британский повар-тиктокер Мартин Оделл. В беседе с Metro шеф-повар перечислил эффективные способы экономить продукты, пересыпая и комбинируя их.

Он посоветовал относиться к каждому продукту так, будто он очень дорогой, и не готовить слишком много, а лишнее использовать в качестве ингредиентов для новых блюд. Например, из остатков овощей можно приготовить салат. Помимо этого, Оделл предложил объединить остатки орехов, макарон и муки, чтобы не покупать лишнее и точно знать, сколько запасов осталось.

Если срок годности сразу двух видов продуктов подходит к концу, продолжил Оделл, стоит придумать, как комбинировать их. Возможно, воображение подскажет новые блюда.

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Не лишним будет и планировать меню, добавил шеф-повар. «Если у вас такая же хаотичная и непредсказуемая жизнь, как у меня, планируйте рацион на те дни, когда точно будете дома, не забивая холодильник», — посоветовал он.

Ответственно стоит подойти и к процессу закупки: не отправляться в магазин на голодный желудок и придерживаться списка покупок, не дублируя уже имеющиеся дома продукты.

Ранее кандидат психологических наук, психолог Ольга Шалдыбина назвала способы, которые помогут детям начать придерживаться принципов правильного питания. Специалистка посоветовала россиянам приучать ребенка питаться правильно с раннего детства и обязательно заранее договориться с родственниками и друзьями о том, чтобы они не предлагали ему еду, которая находится под негласным запретом.

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Александра Лисица
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