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Названы способы получения Украиной деталей для ремонта самолетов

«Известия»: детали для самолетов Украины собирают по странам бывшего Варшавского договора

МиГ-29. Фото: UAC/ Globallookpress.com

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что Украина получила в наследие от Советского союза большое количество боевых самолетов, однако многие из них в последние годы не были работоспособны. По его словам, детали для авиации Киев собирает по странам бывшего Варшавского договора, передают «Известия».

«Многие около 20 лет стояли разукомплектованными по разным причинам на земле. У многих из них не было двигателей, у кого-то другого оборудования, без которого они не могли подняться в воздух. Но еще прошлой осенью Украина начала восстанавливать эти самолеты с помощью своих союзников», — сказал эксперт.

Шурыгин назвал способ, с помощью которого украинская авиация остается функциональной. Часть самолетов была вывезена на авиаремонтные заводы в Польшу, Болгарию и Румынию, для них искали запчасти в тех странах, где раньше была на вооружении советская техника.

Несколько штурмовиков Су-25 есть у Болгарии, добавил эксперт. Он не исключил, что США могут «простимулировать» страну, чтобы она передала их Киеву. Таким образом, Украина получает штурмовики Су-25 и истребители МиГ-29 из-за границы, резюмировал специалист.

Ранее американский журнал Military Watch сообщил, что по живучести, авионике и вооружению российский истребитель Су-35 превосходит украинский МиГ-29. Издание отмечает, что МиГ-29 достались Украине после распада Советского Союза. Согласно публикации, тогда Киев получил около 200 таких истребителей, хотя в 2010-х годах их число снизилось до 35 самолетов.

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Марина Совина
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