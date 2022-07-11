Семейный психолог поделилась способом расслабиться во время секса

Семейный психолог Макеева: концентрация на эмоциях поможет расслабиться во время секса

Невозможность расслабиться во время интимной близости может быть вызвана стрессом, заявила семейный психолог Ирина Макеева. В беседе с «Газетой.ру» она поделилась способом «отключиться» от тревожных мыслей, которые могут мешать во время секса.

По мнению специалистки, расслабиться поможет концентрация на эмоциях и ощущениях, которые человек испытывает во время полового акта — и научиться этому можно. «Есть медитации на концентрацию ощущений. Кроме того, лучше заблаговременно готовиться к сексу, думать об этом, развивать в себе фантазии», — объяснила Макеева.

Также «отключить мысли» можно, если партнеры будут раскрепощены и поглощены процессом. Психолог посоветовала не стесняться проявлять инициативу и откровенно заигрывать с возлюбленным.

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