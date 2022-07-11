Названы самые памятные сувениры из туристических городов страны

Bronevik.com: в качестве сувениров из Уфы лучше везти музыкальные инструменты

Россиянам назвали самые актуальные сувениры, которые можно привезти из разных городов страны. Список составили специалисты сервиса Bronevik.com, который поступил в распоряжение редакции «Ленты.ру».

Так, в Нижнем Новгороде путешественникам посоветовали покупать «исконно славянские сувениры»: деревянную посуду и матрешки. Кроме этого, туристы могут найти в городе и нетипичные вещи, такие как расшитые войлочные тапочки или предметы быта и аксессуары, декорированные в технике казаковской филиграни.

Памятным сувениром из Уфы, история которой тесно связана с музыкой, станут национальные музыкальные инструменты — балалайки, кубыз и курай. В Карелии специалисты порекомендовали обратить внимание на расписанные скатерти, полотенца и салфетки, а также и на традиционную выпечку — ржаные пирожки-калитки.

В Калининграде главным сувениром считается янтарь. Так, помимо покупки необработанных камней разных форм, туристов могут привлечь различные украшения и прочие ювелирные изделия. В Туле, которая славится своими пряниками, можно купить знаменитую белевскую пастилу, которая со слов «очевидцев» буквально тает во рту.

Ранее в июле сообщалось, что в Алтайском крае летом запланировано более 20 фестивалей и праздников. Так, с 9 по 17 июля в Чарышском районе пройдет фестиваль «Кумир» — он будет посвящен спорту и экологии.

