Девушка ослепла из-за тату на глазах и назвала плюсы новой внешности

Блогерша Эмбер Люк ослепла из-за тату на глазах и призналась, что не жалеет об этом

Австралийская блогерша Эмбер Люк, сделавшая тату на глазах, назвала плюсы новой внешности. Ее комментарии приводит Daily Star.

По данным издания, пять лет назад модель изменила цвет глаз посредством введения чернил для татуировки. Таким образом девушка обрела бирюзовые белки, однако ослепла на три недели. Тем не менее 27-летняя Люк призналась, что о проделанной манипуляции не жалеет, как и о 600 рисунках на своем теле. Юзерша утверждает, что татуировки помогли ей убедиться в том, насколько она сильна и вынослива.

С другой стороны, она подчеркивает, что упомянутые трансформации сделали ее несамостоятельной, так как периодически она страдает от кратковременной потери зрения и судорог в теле. Несмотря на это, она не отказалась от дальнейших модификаций и увеличила грудь, сделала бразильскую подтяжку ягодиц и инъекции филлеров в губы и щеки.

В мае тату-модель Эмбер Люк показала старые фотографии с чистой кожей и удивила поклонников. За семь лет модель набила сотни татуировок и призналась, что данная трансформация помогла ей узнать много информации об анатомии человека, борьбе с инфекциями, а также изучить собственные возможности.