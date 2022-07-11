Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Девушка ослепла из-за тату на глазах и назвала плюсы новой внешности

Блогерша Эмбер Люк ослепла из-за тату на глазах и призналась, что не жалеет об этом
Amber Luke

Amber Luke. Фото: @amberluke666

Австралийская блогерша Эмбер Люк, сделавшая тату на глазах, назвала плюсы новой внешности. Ее комментарии приводит Daily Star.

По данным издания, пять лет назад модель изменила цвет глаз посредством введения чернил для татуировки. Таким образом девушка обрела бирюзовые белки, однако ослепла на три недели. Тем не менее 27-летняя Люк призналась, что о проделанной манипуляции не жалеет, как и о 600 рисунках на своем теле. Юзерша утверждает, что татуировки помогли ей убедиться в том, насколько она сильна и вынослива.

Материалы по теме:
Режь свою линию Почему шрамы, ампутации и пирсинг — это страшно модно
Режь свою линиюПочему шрамы, ампутации и пирсинг — это страшно модно
19 марта 2018
«Удовольствие от боли — порочно» Защита от нечисти, БДСМ и проверка на прочность: зачем люди веками прокалывают разные части тела
«Удовольствие от боли — порочно»Защита от нечисти, БДСМ и проверка на прочность: зачем люди веками прокалывают разные части тела
26 ноября 2020

С другой стороны, она подчеркивает, что упомянутые трансформации сделали ее несамостоятельной, так как периодически она страдает от кратковременной потери зрения и судорог в теле. Несмотря на это, она не отказалась от дальнейших модификаций и увеличила грудь, сделала бразильскую подтяжку ягодиц и инъекции филлеров в губы и щеки.

В мае тату-модель Эмбер Люк показала старые фотографии с чистой кожей и удивила поклонников. За семь лет модель набила сотни татуировок и призналась, что данная трансформация помогла ей узнать много информации об анатомии человека, борьбе с инфекциями, а также изучить собственные возможности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Гераскина
Обсудить
Последние новости
МИД Украины призвал Запад поставить Киеву тяжелое оружие из-за указа Путина
Врач предупредил о риске внезапно умереть от тромба
Бывшая жена Гуфа рассказала о покупке кровати за сотни тысяч рублей
Королевская семья обратилась к выигравшей Уимблдон бывшей российской теннисистке
Названы последствия равенства курсов доллара и евро
Грузинского вора в законе Гоги Питерского избили на турецком пляже
Мужчина научился бегать на четвереньках и улучшил физическую форму
Девушка ослепла из-за тату на глазах и назвала плюсы новой внешности
Байден пообещал ужесточить закон об обороте оружия
Мошенников арестовали за кражу миллионов у матери погибшего на Украине военного
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.