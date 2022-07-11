Врач предупредил о риске внезапно умереть от тромба

Кардиолог Юрий Конев: с возрастом риск внезапной смерти от тромба удесятеряется

Оторвавшийся тромб грозит быстрой и внезапной смертью, предупредил врач-кардиолог, геронтолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев. Его слова приводит издание Ura.ru.

Специалист рассказал, что риск внезапно умереть от тромбоэмболии есть у некоторых категорий россиян. «Нужно смотреть на наследственность, то есть у родственников была внезапная смерть. Необходимо обращать внимание на наличие заболеваний, которые связаны с сердечно-сосудистой системой, повышенное давление, боли в сердце. С возрастом риск внезапной смерти удесятеряется», — сказал Конев, добавив, что предварительной симптоматики у отрыва тромба нет.

При предпосылках к тромбозу для профилактики нужно следить за своим здоровьем и проходить диспансеризацию, добавил он. «Также возможно назначение антикоагулянтов после консультации с врачом. Эти препараты резко повысили выживаемость пациентов с коронавирусом», — привел пример кардиолог.

Ранее доктор медицинских наук, акушер-гинеколог Шерри Росс назвала признаки смертельного тромба. По ее словам, основными симптомами тромбоза являются боль, покраснение или отек одной или обеих ног, внезапное затрудненное дыхание, боль в груди, нерегулярное сердцебиение, паралич или слабость лица, руки или ноги, невнятная речь, кашель с кровью, потеря координации и даже сознания.