Tyler, the Creator обвинил бывших сотрудников в продаже его неизданных песен без согласия

31-летний американский рэпер Tyler, the Creator обвинил своих бывших сотрудников Брэндуна Дешея и Тайлера Мейджора в продаже его неизданных треков без согласия автора. Об этом сообщает Variety.

Дешей и Мейджор работали вместе с Тайлером во время расцвета его хип-хоп-коллектива Odd Future, основанного в 2007 году.

На своей странице в Twitter Tyler, the Creator сравнил незаконное использование своих треков с «кражей личных вещей». Он также написал, что «это не круто», и призвал бывших коллег остановиться.

Дешей отрицает все обвинения. «Я продюсировал и работал с Mac Miller, SZA, Thundercat, Kendrick Lamar, Anderson. Paak, Post Malone, Chance the Rapper и многими другими талантливыми артистами. Я сделал в музыке все, что хотел, и сейчас я просто творю, потому что это весело. На данном этапе своей жизни я даже не занимаюсь музыкой ради денег, поэтому в чем смысл его заявления?» — сказал он. Мейджор, в свою очередь, отказался от комментариев.

Пока неясно, какие треки имел в виду Tyler, the Creator в своих сообщениях и подаст ли он судебный иск в будущем.

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