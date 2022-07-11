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Спорт

Названа причина просмотра дочери Тутберидзе в Федерации фигурного катания США

Судья Веденин рассказал, что Дэвис и Смолкин показали программы техническому комитету ISU
Диана Дэвис и Глеб Смолкин

Диана Дэвис и Глеб Смолкин . Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Судья международной категории Александр Веденин назвал причину, по которой российский танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин проходил просмотр в Федерации фигурного катания США. Его слова приводит «Матч ТВ».

Веденин рассказал, что пара показала новые программы техническому комитету по танцам Международного союза конькобежцев (ISU), чтобы их оценили на соответствие новым правилам. Он назвал действия дуэта профессиональными и посчитал, что поездка могла быть организована матерью Дэвис — российским тренером Этери Тутберидзе.

30 июня стало известно, что Дэвис и Смолкин проходили просмотр в Федерации фигурного катания США. Позднее они опровергли вероятность ухода из сборной России.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в прошлом сезоне. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Также на счету пары серебро чемпионата России и бронза первенства страны среди юниоров.

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