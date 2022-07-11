Задержание членов ячейки ИГ в Карачаево-Черкесии попало на видео

Работу силовиков с членами ячейки ИГ в Карачаево-Черкесии сняли на видео

Задержание членов ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в Карачаево-Черкесии попало на видео. Кадры в понедельник, 11 июля, распространило РИА Новости.

На видеозаписи виден момент задержания 11 сторонников ИГ — силовики вламываются в дом, где последовательно надевают наручники на тех, кто находился внутри. Также в кадре можно увидеть обнаруженное оружие. Всего у задержанных изъято десять единиц огнестрельного оружия, пистолет Макарова, обрез охотничьего ружья, три гранаты и патроны.

Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла деятельность подпольной ячейки запрещенной в России террористической организации. Задержаны 11 человек, которые занимались вербовкой местных жителей и пропагандой терроризма. Следствие предъявило им обвинения по двум статьям УК РФ.