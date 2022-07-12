Уральские врачи начнут применять искусственный интеллект для выявления патологий

В ЦГКБ №3 Екатеринбурга начали тестировать оборудование с искусственным интеллектом

Специалисты центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) №3 Екатеринбурга приступили к пилотному тестированию нового программно-аппаратного комплекса с применением искусственного интеллекта «Цифровой ФАП», который помимо функционально-диагностических исследований позволит выявлять патологии у пациентов. Об этом пишет ТАСС.

«Цифровой ФАП» в течение нескольких месяцев начнет помогать уральским врачам проводить основные исследования, передавать данные в цифровом виде, а также своевременно выявлять пациентов с патологиями.

Отмечается, что комплекс представляет собой диагностическое оборудование, собранное в компактный кейс с подключением к интернету. В базовый комплект «Цифрового ФАПа» входит электрокардиограф, тонометр, анализатор крови и многое другое. Дополнительно могут быть установлены отоскоп, портативный УЗИ-аппарат, флюорограф или рентген-аппарат.

«Оборудование очень востребовано для диагностики пациентов в отдаленных районах, его внедрение экономит время и увеличивает доступность оказания медицинской помощи», — заявил заместитель министра здравоохранения Свердловской области Валентин Еремкин.

Ранее в июле врачи Красноярской межрайонной клинической больницы №20 спасли жизнь 66-летнему пациенту, перенесшего в один день инфаркт и инсульт.