Интуиция помогла мужчине выиграть в лотерею миллион долларов

UPI: шестое чувство помогло жителю Северной Каролины сорвать джекпот в миллион долларов

Житель американского города Берлинготн, штат Северная Каролина приобрел лотерейный билет и сорвал джекпот благодаря интуиции. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

46-летний Энтони Пинникс купил билет моментальной лотереи в магазине в городе Берлингтон. Он утверждает, что сделать это ему подсказало некое шестое чувство.

«У меня было сильное ощущение, что нужно приобрести этот билет», — сказал он. После покупки мужчина отправился в дом своего начальника, где стер с билета защитный слой. Как оказалось, интуиция помогла ему выиграть миллион долларов (61,1 миллиона рублей).

Мужчина сообщил о выигрыше начальнику, а затем позвонил жене. «Она не верила мне до тех пор, пока я не приехал домой и не показал ей билет», — подчеркнул он. Мужчина предпочел забрать выигрыш целиком и получил 426 тысяч долларов (26 миллионов рублей) единовременно вместо того, чтобы ежегодно получать по 50 тысяч долларов (3 миллиона рублей) в течение 20 лет. Он планирует купить жене новую машину и инвестировать оставшиеся деньги.

Ранее сообщалось, что житель американского города Бель-Эйр, штат Мэриленд, разбогател после того, как доверился шестому чувству во время поездки в магазин за товарами для ремонта и сорвал джекпот. Он собирается потратить полученные деньги на покупку краски, ковров, мебели и других товаров, необходимых для того, чтобы обставить новый дом.