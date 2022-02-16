Шестое чувство помогло мужчине разбогатеть и сделать ремонт

Житель американского города Бель-Эйр, штат Мэриленд, разбогател после того, как доверился шестому чувству во время поездки в магазин за товарами для ремонта и сорвал джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

44-летний мужчина рассказал, что вместе с семьей недавно купил свой первый дом и делал в нем ремонт. Американец отправился в магазин, чтобы купить краску и другие строительные материалы, и по дороге заехал в винную лавку. Его внимание привлекли билеты моментальной лотереи, которые были выставлены на прилавке. Интуиция подсказала мужчине, что ему повезет, и он решил поучаствовать в розыгрыше.

Вернувшись домой, американец достал купленный билет и стер с него защитный слой. Оказалось, что он сорвал джекпот в 100 тысяч долларов. «Моя жена заплакала от радости, а я сразу позвонил нашим двум дочерям и рассказал им о крупном выигрыше», — сказал победитель. Он собирается потратить полученные деньги на покупку краски, ковров, мебели и других товаров, необходимых для того, чтобы обставить новый дом. «Все произошло в идеальное время. Деньги помогут нам сделать ремонт», — заявил победитель.

Ранее сообщалось, что житель американского города Спунер, штат Висконсин, решил приобрести лотерейный билет во время заправки снегохода и разбогател, сорвав джекпот. Часть выигрыша он намерен потратить на то, чтобы достроить дом и купить подержанный автомобиль.