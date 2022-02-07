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Решение заправить снегоход принесло мужчине 76 миллионов рублей

Мужчина решил заправить снегоход и разбогател

Фото: Susana Vera / Reuters

Житель американского города Спунер, штат Висконсин, решил приобрести лотерейный билет во время заправки снегохода и разбогател, сорвав джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Дэниел Бельфей отправился на автозаправочную станцию, чтобы заправить топливом снегоход. Заодно мужчина приобрел лотерейный билет, и это решение принесло ему богатство.

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В результате розыгрыша совпали все вписанные американцем числа. Бельфею достался первый приз — миллион долларов (76,3 миллиона рублей). «С самого появления этой лотереи я мечтал, что однажды выиграю», — признался счастливчик.

Мужчина рассказал, что теперь планирует выйти на пенсию. Часть выигрыша он намерен потратить на то, чтобы достроить дом и купить подержанный автомобиль.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Мичиган сорвал джекпот в лотерею благодаря тому, что на его автомобиле сдулось колесо. Американцу пришлось зайти в магазин при заправке, чтобы разменять деньги и получить необходимую для оплаты услуги по накачиванию мелочь, заодно он решил приобрести два билета моментальной лотереи.

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Алиса Дмитриева
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