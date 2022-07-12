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В ДНР указали на суверенность смертной казни

Глава МИД ДНР: смертная казнь в республике легитимна и не зависит от других стран

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Существование смертной казни в Донецкой народной республике (ДНР) полностью легитимно, заявила глава Министерства иностранных дел ДНР Наталья Никонорова в Москве, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Этот вид наказания закреплен в законодательстве Донецкой народной республики, в частности, в уголовном кодексе. Соответственно, он имеет полное законное право применяться», — пояснила дипломат.

Никонорова отметила, что ДНР — не единственное государство в мире, в котором есть подобный вид наказания. Кроме того, существование смертной казни внутри самой республики суверенно и не зависит от признания ДНР другими странами на международной арене, заметила министр.

В начале июня в ДНР воевавших на стороне Украины британцев и марокканца приговорили к смертной казни. Их признали виновными в наемничестве, насильственном захвате власти, а также совершении преступления группой лиц.

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