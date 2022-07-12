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Россиянин провел в реанимации две недели после укуса клеща и умер

Пермский студент две недели провел в реанимации после укуса клеща и умер

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Жителя Ильинского района Пермского края укусил клещ. После этого молодой человек скончался. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона, заявление ведомства приводит РИА Новости.

По сообщению краевого Минздрава, скончавшийся — студент из города Чермоз. Клещ был переносчиком сразу двух инфекций. После укуса россиянина госпитализировали в реанимацию, где он провел более двух недель. «Такой случай был, пациент был госпитализирован, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь, но, к сожалению, пациент позже скончался», — приводит агентство комментарий Минздрава.

Ранее профессор Александр Савелов-Дерябин и его коллеги назвали важные действия, которые необходимо предпринять сразу после укуса клеща. В беседе с «Лентой.ру» они отметили, что существует несколько методов защиты от последствий укуса этих паразитов.

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