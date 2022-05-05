Врачи назвали важные действия после укуса клеща

Врач Савелов-Дерябин посоветовал поскорее снять клеща с кожи, если он укусил человека

Профессор Александр Савелов-Дерябин и его коллеги назвали важные действия, которые необходимо предпринять сразу после укуса клеща. В беседе с «Лентой.ру» они заметили, что существует несколько методов защиты от последствий укуса этих паразитов.

Меры предосторожности

Сезон клещей начинается ранней весной, когда температура воздуха достигает шести-восьми градусов тепла. «Профилактика клещевого энцефалита в столичном регионе обязательна и состоит из введения двух доз вакцины с интервалом в месяц, — говорит врач-терапевт Оксана Хамицева. — Иммунитет формируется в течение двух-трех недель, а ревакцинация проводится раз в три года». Она напомнила, что для защиты от укуса клеща необходимо соблюдать технику безопасности.

Надевать плотно прилегающую закрытую одежду из «скользких» тканей, носить головные уборы. Женщинам следует прятать волосы.

Если предстоит прогулка в лесу, то лучше выбрать разумный маршрут: держаться подальше от густых зарослей кустарников, не трясти ветки, не срывать ветки кустов и траву.

Обрабатывать одежду специальными средствами от клещей.

После возвращения с прогулки обязательно проверять поверхность тела и тщательно расчесываться, а одежду отправлять в стирку.

«Излюбленные клещами места — это голова, локтевые сгибы, подколенные участки, внутренние стороны бедер, подмышечные впадины, паховые области», — обращает внимание Хамицева.

Клещ присосался. Что делать?

Профессор Александр Савелов-Дерябин напомнил, что при укусе клеща человек не чувствует боли, поэтому обнаружить вредителя можно не сразу. «Если укуса избежать не удалось, надо поскорее его снять, — советует специалист. — Пойти в ближайший травмпункт, поликлинику или удалить его самостоятельно».

Самостоятельно вытащить клеща удобнее всего с помощью пинцета или нитки, сделав из нее петлю. Ее надевают на головку клеща, затягивают как можно ближе к хоботку, проворачивают клеща на 180 градусов и постепенно извлекают его из кожи.

«Место укуса продезинфицируйте йодом, спиртовым раствором или перекисью водорода. Обязательно вымойте руки с мылом», — напоминает о мерах предосторожности Савелов-Дерябин.

Кровососа следует поместить в плотно закрывающуюся банку и сдать на анализ в лабораторию, где его изучат на наличие энцефалита и боррелиоза. Носителем инфекции является, как правило, каждый пятый клещ, поэтому вероятность инфицирования достаточно высока.

Оксана Хамицева обращает внимание, что нельзя смазывать место закрепления клеща маслом, как делают многие: в этом случае есть риск, что клещ выбросит в рану токсины и возбудителя энцефалита.

«Экстренная профилактика энцефалита проводится в первые 96 часов после укуса и заключается в введении иммуноглобулинов, — поясняет она. — А лечение клещевого боррелиоза заключается в применении антибиотиков в течение 14 дней после укуса».

Чем опасны укусы клещей

«Клещи могут переносить опасные для человека инфекции: клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма), которые известны больше других, а также, например, гранулоцитарный анаплазмоз, о котором говорят меньше, но он тоже представляет серьезную угрозу здоровью», — рассказала «Ленте.ру» врач клинической лабораторной диагностики, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

При появлении головной боли, высокой температуры, покраснения в области укуса Малиновская советует не паниковать, а сразу обращаться к врачу. «Врач даст рекомендации. В одних случаях выберут наблюдательную тактику, в других — могут назначить анализы и терапию. Заниматься самолечением не рекомендуется», — отмечает она.

В течение пары недель после укуса можно сдать анализ на выявление антител IgM и IgG к вирусу клещевого энцефалита и боррелиям. Их обнаружение — повод обратиться к врачу, если этого укушенный человек не сделал раньше, резюмировала врач.

Ранее руководитель школы бега I Love Running Алексей Гаврилов заявил о риске укуса клеща во время весенней тренировки.