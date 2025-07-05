Теплоход с зараженными во время круиза россиянами прибыл в Москву

Shot: Теплоход с заболевшими во время круиза остановился у пристани Хлебниково

Теплоход «Николай Карамзин» с пассажирами, заболевшими норовирусной инфекцией во время круиза, остановился у пристани Хлебниково в российской столице. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Как выяснилось, судно должно было прибыть на Северный речной вокзал, однако остановка произошла у другой точки. Всех заболевших высадили, их передали медикам для дальнейшего наблюдения.

4 июля стало известно, что вспышка инфекции случилась на российском теплоходе во время круиза. Сообщалось, что норовирусная инфекция была обнаружена у 37 человек на корабле. Они жаловались на тошноту, рвоту, диарею, их изолировали в отдельных каютах. Пассажиры еще до окончания путешествия решили написать жалобу в Роспотребнадзор.

На судне оказались сотрудники с признаками кишечной инфекции. В их числе — работники пищеблока, включая повара и официанта. По предварительной информации, на теплоходе были нарушены условия хранения продуктов, а камбузы находились в плохом гигиеническом состоянии. На борту проводят дезинфекцию. Члены экипажа с кишечной инфекцией отстранены от работы.