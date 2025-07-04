Военкоры раскрыли детали наступления российских войск в Харьковской области

RusVesna: ВС РФ наступают в Харьковской области, продвигаясь на ряде участков

Вооруженные силы (ВС) России наступают в Харьковской области, продвигаясь на ряде участков. Детали наступления раскрыл Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

Так, на северном фланге купянского направления Армия России заняла участок между ранее взятой Строевкой и Тополями и между Тополями и Каменкой площадью до 20 квадратных километров, сообщают военкоры.

«В Великобурлукском районе после освобождения населенного пункта Меловой российские войска заняли лес Саранчин, урочище Савкино и лес Афанасьев на участке площадью до 24 квадратных километров, признают и украинские военные аналитики», — говорится в публикации.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал в беседе с «Лентой.ру», что наступление России на новом направлении, в районе села Меловое в Харьковской области, даст возможность оттянуть войска противника с укрепрайонов, а также позволит расширить зону безопасности.