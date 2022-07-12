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ДНР понадеялась на признание со стороны КНДР

Глава МИД ДНР заявила, что республика ведет диалог о признании со стороны КНДР

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Донецкие дипломаты ведут диалог с Пхеньяном о признании независимости Донецкой народной республики (ДНР) со стороны КНДР. Об этом заявила глава МИД республики Наталья Никонорова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам министра, представители Донецка уже провели несколько встреч на этот счет с корейским послом в Москве. «Ожидаем, что, возможно, будут приняты какие-то решения и в этом направлении», — понадеялась Никонорова.

Она добавила, что сейчас МИД активно занимается вопросом своего признания и установления дипломатических отношений с другими государствами.

«Мы очень продуктивно движемся в отношениях с Сирийской Арабской Республикой», — отметила дипломат.

29 июня МИД Сирии сообщил, что страна решила признать независимость ДНР и Луганской народной республики (ЛНР). Вскоре Киев объявил о разрыве дипломатических отношений с Дамаском, но сохранил диалог на уровне консульств.

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Алевтина Запольская
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