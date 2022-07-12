Кремль оценил создание в Приморье отряда добровольцев для отправки на Украину

Песков заявил о поддержке идеи создать в Приморье отряд добровольцев для участия в СВО

Российские власти поддержали идею губернатора Приморского края Олега Кожемяки о создании отряда добровольцев для отправки в зону проведения спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По словам представителя Кремля, подобная инициатива заслуживает «самой высокой оценки».

При этом Песков выразил надежду, что губернатор Кожемяка останется руководить регионом после создания батальона. «А так, конечно, относимся [к созданию отряда] с уважением и очень-очень положительно», — заключил он.

Ранее стало известно, что в Приморье начали готовить отряд добровольцев «Тигр», который будет отправлен на Украину для поддержки приморской 155-й гвардейской бригады морской пехоты. Власти региона подчеркнули, что в состав батальона войдут исключительно пермяки. Перед отъездом в зону спецоперации для отряда проведут огневую и тактическую подготовку.