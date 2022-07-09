В российском регионе начали готовить отряд добровольцев для отправки на Украину

Власти Приморья заявили о подготовке отряда добровольцев «Тигр» для отправки на Украину

В Приморском крае начали подготовку отряда добровольцев для отправки в зону проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщает региональное правительство в своем Telegram-канале.

По словам властей, участники отряда решили назвать его «Тигр». Батальон будет сформирован исключительно из жителей Приморского края. Его отправят на поддержку приморской 155-й гвардейской бригады морской пехоты. В правительстве региона выразили уверенность, что дух землячества станет «хорошей опорой» для российских бойцов.

Перед отправкой на Украину отряд проведет месяц огневой и тактической подготовки. Кроме того, власти подчеркнули, что бойцов батальона оснастят необходимой экипировкой и спецтехникой.

Ранее очередная группа добровольцев отправилась в зону проведения спецоперации на Украине из международного аэропорта Грозного.