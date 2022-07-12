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Российского полицейского осудили на семь лет за взятку в три миллиона рублей

В Симферополе суд дал 7 лет экс-полицейскому за взятку в 3 млн рублей за помощь по делу

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Железнодорожный районный суд Симферополя вынес приговор бывшему оперативнику по делу о коррупции. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.

Экс-полицейского из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления МВД признали виновным в получении взятки в три миллиона рублей. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Суд установил, что оперативник получил через посредника незаконное вознаграждение за то, чтобы не выполнять письменные поручения следователя по уголовному делу. Подсудимый не признал своей вины.

Посредника осудили на шесть лет колонии строгого режима.

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Любовь Ширижик
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