Умер народный артист СССР Юрий Мажуга

Народный артист СССР Юрий Мажуга умер на 92-м году жизни

Умер народный артист СССР, советский и украинский актер театра и кино Юрий Мажуга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Киевского национального университета имени Карпенко-Карого.

Мажуга ушел из жизни на 92-м году жизни. Другие подробности произошедшего не приводятся.

«Верим, актеры не умирают, они продолжают жить в стенах родного театра, сердцах зрителей и памяти коллег и учащихся», — сказано в сообщении Киевского университета.

Мажуга родился в 1931 году в Киеве. В 1953 году окончил актерский факультет Киевского института театрального искусства им. И. Карпенко-Карого. Почти 70 лет своей жизни артист выступал на сцене Театра имени Леси Украинки, где сыграл более 90 ролей в различных спектаклях. С 1956 года актер стал сниматься в кино. Среди картин с его участием — «Рожденные бурей», «Город зажигает огни», «Там вдали, за рекой», «Катя-Катюша», «Рожденная революцией», «Странная женщина», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и другие.

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