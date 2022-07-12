В Москве один тип жилья подешевел впервые с 2019 года

«СберИндекс»: реальные цены на новостройки в Москве уменьшились впервые с осени 2019 года

Новостройки в Москве подешевели впервые с осени 2019 года. Реальная (на основании фактических сделок, а не из объявлений) средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке в мае 2022 года уменьшилась на 1,5 процента по сравнению с апрелем. Динамику цен раскрыли аналитики «СберИндекса», пишет РБК.

В пятом месяце текущего года квартиры в новостройках столицы стоили в среднем по 260,2 тысячи рублей за «квадрат» — это на четыре тысячи меньше, чем в четвертом месяце. Количество сделок в мае по сравнению с апрелем упало на семь процентов, до 4,9 тысячи квартир.

Аналогичная с маем 2022-го ситуация ранее наблюдалась в ноябре 2019-го, когда стоимость квадратного метра упала на 1,5 процента, до 159,7 тысячи рублей. При этом позже цены на первичное жилье только росли на фоне повышения спроса после введения программы льготной ипотеки и увеличения стоимости строительства.

Эксперты отметили, что снижение цен наблюдалось после повышения ключевой ставки Центробанком с 9,5 до 20 процентов, которое произошло после начала спецоперации на Украине и введения санкций против России. В результате в апреле и мае спрос на жилье упал. По мнению коммерческого директора группы компаний «Страна Девелопмент» Александра Гуторова, в ответ на это некоторые проекты вынужденно понижали цены, чтобы привлечь клиентов, что могло повлиять на общее снижение стоимости квартир. Управляющий партнер «Метриума» Надежда Коркка считает, что падение цен спровоцировал выход на рынок большого количества новых проектов. Некоторые специалисты сочли снижение стоимости жилья на 1,5 процента «незначительной корректировкой».

Эксперты также убеждены, что изменение цен на новостройки до конца 2022 года будет зависеть от ставок по ипотеке, в том числе на «вторичку». По словам аналитика группы «Самолет» Сергея Пряжникова, цены на новостройки в Москве в ближайшие месяцы могут снизиться еще на 2-3 процента, однако к концу года они вырастут из-за уменьшения объемов жилья в продаже, начала новых проектов и снижения ипотечных ставок. Другие эксперты считают, что значительного роста цен ждать не стоит, и предполагают, что они будут колебаться в пределах 1-1,5 процента до осени.

Ранее в июле аналитики «Метриума» пришли к выводу, что за год новостройки в Новой Москве подорожали на 16,95 процента. По итогам первых шести месяцев средняя цена «квадрата» на первичном рынке достигла 223,1 тысячи рублей, что на 1,8 процента больше показателей первого квартала 2022 года.