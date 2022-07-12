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Власти захотели обязать бизнес раскрывать персональную информацию о россиянах

Минцифры предложило обязать бизнес раскрывать личность граждан при передаче данных властям

Фото: Marijan Murat / Globallookpress.com

Минцифры разработало новый вариант законопроекта об обороте данных, в котором захотело обязать бизнес раскрывать персональную информацию о россиянах при передаче их данных властям — ее обезличиванием будет заниматься впоследствии уполномоченный орган. Согласие граждан при этом не потребуется. С новым вариантом документа ознакомился «Коммерсантъ». Бизнес и эксперты оценивают идею отрицательно.

По запросу министерства сведения будут передавать в государственную информационную систему (ГИС) уполномоченного органа, который ее обезличит и сформирует дата-сеты. После этого доступ к ним получат другие ведомства и российские разработчики систем искусственного интеллекта (ИИ). Первая версия законопроекта была принята в первом чтении в марте 2021 года, после чего Минцифры трижды вносило доработанный ко второму чтению законопроект в правительство.

Если проект примут, состав данных и цели их использования будет определять правительство. Госорганы и разработчики, которые получат бесплатный доступ к обезличенной информации, не смогут извлекать исходные данные. По мнению рыночного источника газеты, документ в новой версии просто обязывает бизнес передавать персональную информацию клиентов государству, а не регулирует рынок обезличенных данных. По его словам, она пока не согласована правительством и Госдумой.

В случае принятие инициативы бизнес лишится стимула развивать проекты в области аналитики данных и ИИ, так как фактически сделает рынок данных монопольным, считает президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова. Аналогичного мнения придерживаются в «Вымпелкоме».

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Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн отметил, что новый проект не обеспечивает достаточной защищенности персональных данных, которая является главным приоритетом при работе с такой информацией. «Нужно иметь твердые гарантии, что обезличенные данные не смогут восстановить и определить их принадлежность», — подчеркнул депутат. По мнению главы Института исследований интернета Карена Казаряна, в России следует разработать режим обезличивания, позволяющий соблюсти баланс интересов разработчиков и защищенности личной информации.

В июле в Госдуме заявили, что деятельность Минцифры вызывает больше всего вопросов в области импортозамещения, в связи с чем глава ведомства Максут Шадаев будет вызван на осеннюю сессию. Глава Росгеологии Сергей Горьков в конце июня полностью исключил скорую замену иностранных технологии на российские в связи с тем, что уровень зависимости составляет 95 процентов, а из-за отсутствия собственных разработок переход займет не менее пяти лет.

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Софья Ермакова
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