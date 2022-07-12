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Расчеты по акциям проблемного производителя золота ограничат

Мосбиржа запретила «короткие» позиции по обвалившимся акциям Petropavlovsk

Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

Московская биржа с 12 июля запретила «короткие» позиции и ограничила маржинальные сделки по рухнувшим почти на 40 процентов акциям российского производителя золота Petropavlovsk. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные площадки.

Национальный клиринговый центр (НКЦ) сообщил о том, что 12 июля запретил «короткие» позиции по акциям Petropavlovsk и ограничил маржинальные сделки по ним. Ожидается, что ограничения будут действовать и в среду, 13 июля.

Во время торгов 12 июля акции Petropavlovsk рухнули на рекордные 38 процентов до 2,32 рубля за штуку, Мосбиржа дважды снижала границу ценового коридора акций. У компании начались серьезные проблемы, также стало известно о приостановке листинга бумаг на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Компания ранее обратилась с заявлением о снятии с торгов акций на LSE и конвертируемых облигаций с погашением в 2024 году и их исключении из официального списка ценных бумаг. Petropavlovsk также приложил снять с торгов их обыкновенные акции на Мосбирже и евробонды-2022, выпущенные на 500 миллионов долларов, с Ирландской международной биржи (Irish GlobalExchange Market). Совет директоров решил запустить процедуру несостоятельности.

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