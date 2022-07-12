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Идею упростить продажу единственного жилья раскритиковали

Риелтор Апрелев счел глупой идею покупать новое жилье при продаже единственной квартиры

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев назвал главным изъяном в законопроекте об отмене налога при продаже единственной квартиры необходимость покупать новое жилье. Об этом он рассказал в разговоре с «Радиоточкой НСН».

Подобное требование Апрелев считает глупым, так как люди, которые хотят купить недвижимость для проживания, зачастую вынуждены ждать, пока она построится. В результате им приходится искать съемное жилье и тратить лишние деньги. Апрелев убежден, что по этой причине гражданам следует дать возможность приобретать как первичную, так и вторичную недвижимость. «Новое жилье у нас в стране, как правило, еще строится. Где тогда будет жить семья? Лучше, чтобы приобреталось готовое к использованию жилье, иначе люди остаются без недвижимости и должны будут ее снимать и нести дополнительные затраты», — заявил эксперт.

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Ранее в июле члены ЛДПР предложили отменить налог при продаже единственного жилья. Авторы документа намерены добиться внесения изменений в статью 217 Налогового кодекса, чтобы физлица могли без уплаты налога продать комнату, квартиру или жилой дом, если у них нет в собственности другой недвижимости или ее доли. По их мнению, реализация идеи позволит россиянам чаще улучшать свои жилищные условия, а также упростит внутреннюю миграцию в стране.

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