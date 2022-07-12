В России задумались об отмене налога при продаже единственного жилья

«Известия»: россиян хотят освободить от налога при продаже единственного жилья

В Либерально-демократическая партии России (ЛДПР) разработали законопроект, согласно которому при продаже единственного жилья россиян освободят от налога. Об этом сообщает газета «Известия».

Согласно поправкам в статью 217 Налогового кодекса, предлагается освободить от налогообложения доходы физических лиц в случае продажи комнаты, квартиры или жилого дома в случае, если у человека нет в собственности другой недвижимости или ее доли. При этом новое жилье должно быть приобретено не позднее 30 апреля года, следующего за годом сделки. Кроме того, кадастровая стоимость старого жилья должна быть ниже, чем стоимость нового, и не превышать 50 миллионов рублей.

По мнению одного из авторов проекта, депутата Андрея Свинцова, поправки облегчат внутреннюю миграцию в стране и снизят нагрузку на транспортную инфраструктуру. «Если у человека всего одна квартира или дом, то пусть он ее хоть каждый месяц перепродает и докупает хоть по 10 квадратных метров, переезжает из района в район или из города в город в случае смены работы или учебы детей», — добавил он.

Ранее риелторская компания «Этажи» предложила отменить подоходные налог для некоторых россиян при продаже жилья. Речь идет о семьях с несовершеннолетними детьми или о случаях, если квартира досталась в наследство.