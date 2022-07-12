На курортах Египта туристам запретили заниматься дайвингом и рыбалкой

TourDom: в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе туристам запретили заниматься дайвингом и кормить рыб

Власти Египта ужесточили контроль за работой гостиниц в стране после нескольких инцидентов с нападением акул на людей. Об этом сообщает портал TourDom.

Согласно нововведениям, отельеры ряда курортов страны обязаны усилить контроль за безопасностью отдыхающих, особенно на пляжах и в прибрежной зоне. Так, работникам гостиниц необходимо следить за любыми действиями отдыхающих, потенциально привлекающих к берегу морских хищников.

В связи с этим туристам, отдыхающим в Хургаде, Марс-Аламе, Сафаге, Эль-Гуне, Шарм-эш-Шейхе, Табе и Дахабе, запретили кормить рыб, заниматься дайвингом и рыбалкой. Предварительно, ограничения будут действовать до 15 июля.

Ранее стало известно, что две туристки в Египте погибли после нападения акул в Красном море. Специализирующийся на погружениях с акулами египетский дайвер Мухаммед Самир предположил, что агрессивное поведение хищников могло быть спровоцировано шумом туристических катеров на побережье.