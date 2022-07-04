Названа возможная причина нападения акул на людей в Красном море

Египетский дайвер назвал причиной агрессии акул в Красном море шум туристических катеров

Специализирующийся на погружениях с акулами египетский дайвер Мухаммед Самир предположил, что агрессивное поведение акул в Красном море могло быть спровоцировано шумом туристических катеров на побережье. Возможную причину нападения хищников на отдыхающих он назвал в беседе с ТАСС.

Специалист уточнил, что в конце июня-начале июля завершается период размножения тигровых акул, в этот момент они выплывают на мелководье. При этом место, где животные нападали на туристов, представляет собой залив, выход из которого «завален» прогулочными судами. Акулы боятся издаваемых лодками и катерами звуков и, не решаясь пройти через них в открытое море, начинают агрессивно себя вести и «бросаться буквально на всех», пояснил Самир.

Слова дайвера подтверждают ихтиологи, отмечая, что случаи нападения на людей нехарактерны для акул. Хищники должны были быть спровоцированы какими-то аномальными внешними факторами, поскольку животные «весьма консервативны в еде» и человек не входит в традиционную цепочку их питания.

Ранее сообщалось, что двое туристов погибли после нападения акул в Египте. В настоящее время специалисты заповедников Красного моря работают на месте происшествий для установления причин поведения хищника. В районе от Сахль Хашиш до бухты Макади Бей временно запрещены купание, дайвинг, снорклинг и рыбалка.

