Суд оштрафовал Любовь Соболь за нарушение порядка деятельности иноагента

Любовь Соболь оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента

Симоновский районный суд оштрафовал на 10 тысяч рублей бывшего юриста ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен в России) Любовь Соболь (признана в России СМИ-иноагентом). Об этом во вторник, 12 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Ее признали виновной по части первой статьи 19.34.1 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иноагента»). Отмечается, что на судебное заседание Соболь не явилась.

8 июня стало известно, что Соболь утвердили замену наказания в виде исправительных работ по делу о незаконном проникновении в чужое жилище на реальное лишение свободы. Приговор был изменен Симоновским судом Москвы по ходатайству ФСИН.

По данным следствия, 21 декабря 2020 года Соболь вместе с соратниками неоднократно пыталась проникнуть в жилище пожилой женщины. Для этого юрист попыталась использовать форму Роспотребнадзора, однако после двух неудавшихся попыток все же проникла в дом, обманув заходившего в подъезд курьера.