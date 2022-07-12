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Суд оштрафовал Любовь Соболь за нарушение порядка деятельности иноагента

Любовь Соболь оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Симоновский районный суд оштрафовал на 10 тысяч рублей бывшего юриста ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен в России) Любовь Соболь (признана в России СМИ-иноагентом). Об этом во вторник, 12 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Ее признали виновной по части первой статьи 19.34.1 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иноагента»). Отмечается, что на судебное заседание Соболь не явилась.

8 июня стало известно, что Соболь утвердили замену наказания в виде исправительных работ по делу о незаконном проникновении в чужое жилище на реальное лишение свободы. Приговор был изменен Симоновским судом Москвы по ходатайству ФСИН.

По данным следствия, 21 декабря 2020 года Соболь вместе с соратниками неоднократно пыталась проникнуть в жилище пожилой женщины. Для этого юрист попыталась использовать форму Роспотребнадзора, однако после двух неудавшихся попыток все же проникла в дом, обманув заходившего в подъезд курьера.

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Елизавета Новикова
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