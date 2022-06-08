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Суд заменил Любови Соболь исправительные работы на реальный срок

Суд заменил Соболь исправительные работ на реальный срок по делу о проникновении в жилище

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бывшему юристу ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен в России) Любови Соболь (признана в России СМИ-иноагентом) утвердили замену наказания в виде исправительных работ по делу о незаконном проникновении в чужое жилище на реальное лишение свободы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Приговор был изменен Симоновским судом Москвы по ходатайству ФСИН. В апреле прошлого года Соболь осудили за проникновение в квартиру на востоке столицы. По данным следствия, 21 декабря 2020 года Соболь вместе с соратниками неоднократно пыталась проникнуть в жилище пожилой женщины. Для этого юрист попыталась использовать форму Роспотребнадзора, однако после двух неудавшихся попыток все же проникла в дом, обманув заходившего в подъезд курьера.

После того, как хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь оттолкнула ее, зашла внутрь и обошла все комнаты с камерой в руках. Там она искала сотрудника спецслужб.

Ранее Мосгорсуд утвердил замену Любови Соболь условного срока на реальный по «санитарному делу».

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Елизавета Новикова
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