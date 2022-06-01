Любови Соболь утвердили полгода колонии

Мосгорсуд утвердил замену Любови Соболь условного срока на реальный по «санитарному делу»

Бывшему юристу ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен в России) Любови Соболь утвердили замену условного срока по «санитарному делу» на реальное лишение свободы, сообщает РИА Новости.

Мосгорсуд признал законным апрельское решение Симоновского суда Москвы, который по требованию ФСИН заменил наказание Соболь в 1,5 лет ограничения свободы на полгода в колонии за несоблюдение условий приговора. Там указывался запрет покидать ночью дом, посещать массовые мероприятия и выезжать за пределы Москвы. После оглашения приговора Соболь уехала из России и была объявлена в розыск.

«Апелляционная инстанция оставила решение в силе», — заявили агентству в пресс-службе Мосгорсуда.

Соболь была осуждена по обвинению в нарушении санитарных норм во время несанкционированной акции, прошедшей в столице в январе 2021 года. По версии следствия, из-за призывов Соболь к участию в акции люди, в том числе больные COVID-19, пришли на нее, «создав угрозу массового заболевания». Процесс получил название «санитарное дело».

В мае Минюст России включил Любовь Соболь в реестр физлиц-иноагентов.