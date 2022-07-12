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Раскрыто состояние раненых в Новой Каховке

Главврач больницы в Новой Каховке Андриевский назвал состояние раненых удовлетворительным

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Главный врач Новокаховской городской больницы Юрий Андриевский раскрыл состояние раненных в результате обстрела украинскими силами Новой Каховки с использованием американских РСЗО HIMARS. По его словам, в стационаре остались 10 человек, их состояние удовлетворительно. Об этом он рассказал телеканалу «Звезда».

Андриевский добавил, что в детском отделении находится двухлетний ребенок с резаной раной в височной области, которого вытащили из-под руин жилого дома. 28 человек уже получили медицинскую помощь и покинули больницу.

«Мне больно видеть, как люди становятся иногда калеками, иногда погибают. Для меня как для врача это неприемлемо ни под какими оправданиями. Я хочу, чтобы это все поскорее закончилось», — сказал Андриевский.

В ночь на 12 июля украинские войска обстреляли Новую Каховку. Десятки жилых домов оказались повреждены и разрушены. Кроме того, в результате атаки загорелись и сдетонировали склады с селитрой. По предварительным данным, семь человек погибли, людей продолжают доставать из-под завалов.

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Марина Совина
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