Раскрыта судьба разрушенной черной дырой звезды

В Калифорнийском университете заметили облако газа от разрушенной черной дырой звезды

Астрофизики Калифорнийского университета в Беркли впервые раскрыли подробности о судьбе звезды в результате события приливного разрушения, которое происходит, когда черная дыра пожирает близко подошедший к ней космический объект. Статья опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Событие приливного разрушения AT2019qiz, которое обнаружили 8 октября 2019 года, произошло в 215 миллионах световых лет от Земли. Большая часть вещества звезды была унесена со скоростью 10 тысяч километров в секунду, образовав сферическое облако газа. Это облако заблокировало большую часть высокоэнергетических выбросов, которые произошли при поглощении черной дырой остатков звезды.

Результаты объясняют, почему астрономы не обнаруживают высокоэнергетического излучения, такого как рентгеновские лучи, при наблюдении за десятками событий приливного разрушения. Кроме того, они исключают гипотезу, согласно которой после разрушения остатки звезды образуют асимметричный диск, демонстрирующий высокую степень поляризации света.

Исследователи подсчитали, что поляризованный свет излучался с поверхности сферического облака радиусом около 100 астрономических единиц. Оптическое свечение горячего газа исходило из области около 30 астрономических единиц в поперечнике.