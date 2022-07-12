Названы устаревшие модели купальников

The Voice: слитные купальники с яркими принтами и рюшами названы антитрендами лета 2022

Редакторы модного журнала The Voice назвали устаревшие модели купальников. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

В первую очередь, в число антитрендов лета 2022 года вошли слитные купальники с яркими принтами и варианты кислотных цветов. Журналисты пояснили, что на данный момент в моде преобладает минимализм, поэтому пляжный костюм с узорами и надписями является неактуальным.

Вдобавок авторы материала включили в свой список купальники, украшенные кружевом и рюшами, а также модели с поролоновыми чашечками и топом в спортивном стиле. В качестве альтернативы предлагается присмотреться к бикини с завязками вокруг талии, а девушкам с большой грудью — к моделям на широких бретелях.

Помимо этого, в рейтинг попали плавки с низкой посадкой, поскольку они искажают пропорции фигуры. Вместо них эксперты порекомендовали выбирать нижнюю часть купального костюма с высокой посадкой и вырезом по бедру. По их мнению, такая вещь подчеркнет талию и визуально удлинит ноги.

В июне дизайнеры российского бренда купальников и нижнего белья Deseo назвали способы визуально исправить фигуру с помощью пляжной одежды. По мнению специалистов марки, модели с яркими принтами помогут визуально увеличить грудь, а купальники в темных тонах и без лишнего декора — скорректировать широкие бедра.

Мировая история санкций



