Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США допустили прекращение поставок оружия Украине

WP допустила прекращение США поставок оружия на Украину из-за проблем с контролем

Фото: Ukrainian Defence Ministry / Reuters

Бесконтрольные поставки военной помощи в виде оружия и техники не являются военной стратегией, дальнейшая судьба отправленных Украине вооружений требует строгого контроля. В этих условиях Пентагон может прекратить любые поставки в интересах Киева. Возможность прекращения помощи допустила The Washington Times (WT).

Автор статьи напомнил, что суммарно Вашингтон направил уже 15 пакетов военной помощи, в который входили как гаубицы, так и вертолеты, боеприпасы, противотанковые комплексы и разведывательные беспилотники. По мнению бывшего подполковника армии США Дэниела Дэвиса, эти поставки так и не смогли переломить ход российской спецоперации.

«Вооружения и боеприпасы не доходят до фронта. Вот почему Украину методично оттесняют все дальше и дальше», — прокомментировал военный, указывая на множество проблем в системе военного снабжения Вооруженных сил Украины.

В свою очередь, полковник армии США Марк Канчан заявил, что общественные настроения в США и Европе начинают демонстрировать скепсис в отношении Украины и оказания помощи Киеву. «Украина по-прежнему страна крайне неэффективная, погрязшая в коррупции. Если люди увидят доказательства — например, как олигархи приобретают на американские деньги яхты — это подорвет народную поддержку», — подытожил он.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что США передали Украине несколько миллиардов долларов за две недели. «Грант в 1,7 миллиарда долларов поступил в бюджет Украины от трастового фонда Всемирного банка и Агентства США по международному развитию», — заявил украинский премьер. Он объяснил, что это был второй грант за две недели. Суммарно США перевели Украине три миллиарда долларов.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Украинская разведка рассказала о подготовке к контрнаступлению
Телескоп Джеймса Уэбба снял воду на планете WASP-96b
ЕС рассмотрит выделение средств для военной помощи Украине из Фонда мира Европы
Против Яшина возбудили уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России
Конкурент «Газпрома» прокомментировал идею продажи СПГ за рубли
Украинским женщинам помешают свободно выехать из страны
Депутат Госдумы назвал Lego пропагандирующими нацизм «гомосячьими игрушками»
Друг Зеленского рассказал украинским военным анекдот про Арестовича
Россиянам назвали основные причины сильного отравления летом
Таксист сел на 23 года за изнасилование и убийство россиянки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.