WP допустила прекращение США поставок оружия на Украину из-за проблем с контролем

Бесконтрольные поставки военной помощи в виде оружия и техники не являются военной стратегией, дальнейшая судьба отправленных Украине вооружений требует строгого контроля. В этих условиях Пентагон может прекратить любые поставки в интересах Киева. Возможность прекращения помощи допустила The Washington Times (WT).

Автор статьи напомнил, что суммарно Вашингтон направил уже 15 пакетов военной помощи, в который входили как гаубицы, так и вертолеты, боеприпасы, противотанковые комплексы и разведывательные беспилотники. По мнению бывшего подполковника армии США Дэниела Дэвиса, эти поставки так и не смогли переломить ход российской спецоперации.

«Вооружения и боеприпасы не доходят до фронта. Вот почему Украину методично оттесняют все дальше и дальше», — прокомментировал военный, указывая на множество проблем в системе военного снабжения Вооруженных сил Украины.

В свою очередь, полковник армии США Марк Канчан заявил, что общественные настроения в США и Европе начинают демонстрировать скепсис в отношении Украины и оказания помощи Киеву. «Украина по-прежнему страна крайне неэффективная, погрязшая в коррупции. Если люди увидят доказательства — например, как олигархи приобретают на американские деньги яхты — это подорвет народную поддержку», — подытожил он.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что США передали Украине несколько миллиардов долларов за две недели. «Грант в 1,7 миллиарда долларов поступил в бюджет Украины от трастового фонда Всемирного банка и Агентства США по международному развитию», — заявил украинский премьер. Он объяснил, что это был второй грант за две недели. Суммарно США перевели Украине три миллиарда долларов.