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Байден заявил о готовности США применить силу против Ирана

Президент США Байден допустил применение силы против Ирана из-за ядерного оружия
Джо Байден

Джо Байден. Фото: РИА Новости

Вашингтон не допустит, чтобы Иран получил доступ к ядерному оружию, США готовы применить силу и остановить Тегеран, заявил американский президент Джо Байден, пишет ТАСС со ссылкой на интервью политика 12-му каналу израильского телевидения.

Журналист поинтересовался, может ли американская сторона использовать против Ирана силу. «В качестве крайней меры, да», — уточнил президент. Байден указал на недопустимость получения ядерного оружия Тегераном. «Иран не должен получить ядерное оружие», — добавил он.

Байден считает, что решение администрации бывшего президента США Дональда Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе было «гигантской ошибкой». «Они сейчас гораздо ближе к ядерному оружию, чем были ранее», — подчеркнул он.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси назвал жителей Украины жертвами подлой американской политики.

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Марина Совина
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