В ФРГ предложили отключать подсветку Бранденбургских ворот для экономии энергии

Власти Берлина предложили отключать подсветку Бранденбургских ворот для экономии энергии

Правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффей предложила после полуночи отключать подсветку ряда общественных объектов для экономии энергии. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что речь идет, в частности, о Бранденбургских воротах, здании берлинского сената и других объектах. «В нашей ситуации стоит рассмотреть все возможности для экономии энергии», — подчеркнула политик ФРГ.

При этом Гиффей подчеркнула, что принятие таких мер не означает, что германская столица должна погрузиться во тьму. Она заявила о необходимости найти баланс между требованиями безопасности и безболезненными способами экономии энергии.

Ранее вице-премьер Румынии Келемен Хунор предрек, что наступающая зима может стать самой тяжелой для Европы за последние 60 лет. По его словам, тем самым ЕС предстоит заплатить за санкции, введенные против России. Политик добавил, что ЕС не мог обойтись без санкций, поскольку «других рычагов влияния на Россию не было».