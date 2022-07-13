Известный телеведущий раскрыл отношение к Эрнсту

Комментатор Губерниев заявил, что дружит с директором Первого канала Эрнстом

Известный российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскрыл отношение к директору Первого канала Константину Эрнсту. В интервью журналистке Надежде Стрелец, вышедшем на YouTube, он рассказал о дружбе с руководителем телеканала.

Стрелец во время беседы отметила, что некоторые пользователи Telegram утверждали, что Губерниев мог бы стать ведущим программы «Сегодня вечером» на Первом канале вместо находящегося за рубежом Максима Галкина. «Куда мне еще на Первый-то [канал]? Я дружу с Константином Львовичем Эрнстом, смело так скажу, хотя мы редко видимся», — заявил спортивный журналист.

Губерниев также указал, что уже работает на трех федеральных телеканалах — «Россия», «Матч ТВ» и НТВ. Помимо того, он намекнул, что в будущем может поучаствовать в проектах на ТНТ. В связи с этим комментатор иронично назвал «неприличной» перспективу стать ведущим Первого канала. «Где остальные-то ведущие?» — добавил он.

Галкин был ведущим программы «Сегодня вечером» с 2017 года. В 2022 году его заменил народный артист России Николай Цискаридзе. Первый выпуск с его участием вышел на Первом канале 7 мая. Программа была посвящена песням из знаменитых фильмов о Великой Отечественной войне. Позже Цискаридзе оценил сложность работы в программе. Он заявил, что на передачу иногда приходят непростые собеседники.