Строители напали на жильцов квартиры в Москве

Строители разбили окно и травмировали недовольного работами хозяина квартиры в Москве

В Москве строители напали на хозяев квартиры, рядом с которой проводились строительные работы. Один из жильцов получил травмы, сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел по адресу Малая Бронная, 22. Владельцы квартиры вступили в конфликт с рабочими из-за стройки, которую посчитали незаконной. Один из них сделал строителям замечание и пригрозил спилить трубы, установленные напротив его окна. Второй жилец попытался снять происходящее на камеру. В ответ рабочие разбили окно твердым предметом, который травмировал мужчину с телефоном. Потерпевший получил несколько глубоких царапин на лице и ногах.

Ранее в июле жители Санкт-Петербурга выступили против стройки на Васильевском острове. Они утверждают, что строители нарушают закон о тишине — работы по застройке пляжа проходят днем и ночью, не давая проживающим в ближайших домах выспаться. Потерпевшие обращались за помощью к правоохранительным органам, однако это не дало результатов. В качестве протеста недовольные устроили акцию, в рамках которой пришли спать к отделению полиции.