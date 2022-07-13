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В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль классических автомобилей ГАЗ

На Нижегородской ярмарке 17 июля начнется фестиваль автомобилей ГАЗ «Горький классик»

Фото: Наталья Львова / Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде с 17 июля стартует фестиваль классических автомобилей ГАЗ «Горький классик». Об этом сообщает портал «Нижний 800».

Уточняется, что мероприятие пройдет в Павильоне №2 Нижегородской ярмарки. Экспонатами выставки станут около двух десятков автомобилей ГАЗ времен Великой Отечественной войны и довоенных моделей. Среди них — первый легковой автомобиль марки ГАЗ — ГАЗ-А, знаковая модель довоенных и военных лет — ГАЗ-М-1, знаменитая «полуторка» — ГАЗ-АА, а также первая советская серийная боевая машина с полным приводом — БА-64.

«Фестиваль "Горький классик" год за годом привлекает в Нижний Новгород значительное количество туристов. Ведь Горьковский автомобильный завод — это не просто бренд города, это бренд страны, — рассказал заместитель председателя Правительства региона Олег Беркович. — Это очень зрелищное и фотогеничное событие, которое знакомит с историей города».

Кроме того, гости мероприятия смогут посетить фотовыставку предвоенного и военного времени штатного фотографа ГАЗа, а также стать свидетелем авторалли, которое начнется в субботу, 23 июля, от площади перед Главным ярмарочным домом.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 6 и 7 августа в парке «Швейцария» пройдет гастрофестиваль «Да, шеф!». Жители и гости города смогут наблюдать за конкурсом «Школьная кулинарная битва», кулинарном шоу за звание «Суперкулинара Поволжья», а также посетить различные мастер-классы и квесты.

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Валентина Процкова
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