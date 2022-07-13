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Мужчина прикинулся инкассатором, получил в банке 11 миллионов рублей и скрылся

В Лондоне преступник в форме инкассатора беспрепятственно унес из банка 150 тысяч фунтов

Фото: Henry Nicholls / Reuters

В Лондоне, Великобритания, преступник прикинулся инкассатором, чтобы обмануть сотрудников банка и вынести ящики с наличностью на 150 тысяч фунтов (около 11 миллионов рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Злоумышленник зашел в отделение банка Santander в лондонском районе Брикстон в шлеме и одежде, напоминающей форму британской транснациональной частной военной компании G4S. Среди прочего, ее сотрудники занимаются перевозкой ценностей и обеспечением безопасности.

Лжеинкассатор показал поддельное удостоверение, получил два ящика с деньгами и унес их в машину. После этого он возвращался несколько раз и беспрепятственно забрал еще четыре ящика, в каждом из которых было по 25 тысяч фунтов стерлингов (1,8 миллиона рублей). Сотрудники банка заподозрили обман только после того, как мужчина не вернулся в отделение, чтобы расписаться. Предположительно, в машине его ждал водитель, вместе с которым он скрылся с места преступления.

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Ящики защищены системой, которая должна испортить банкноты, если кто-либо попытается получить к ним доступ незаконно, но злоумышленник мог заручиться помощью специалиста, который поможет обойти это обстоятельство. Полиция допрашивает сотрудников банка и просматривает записи с камер видеонаблюдения, чтобы разыскать подозреваемого.

Сотрудники банка не обратили внимания на несколько признаков, которые выдавали в инкассаторе самозванца. В частности, его одежда отличалась от настоящей формы G4S. Кроме того, он переносил по два ящика за раз, хотя это противоречит правилам перевозки денег.

Ранее сообщалось, что в США мужчине, ограбившему банк, удалось скрываться от полиции на протяжении 50 лет. Награбленного ему не хватило, и в конце жизни он столкнулся с финансовыми трудностями.

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Алиса Дмитриева
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